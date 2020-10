Langstreckenflüge machen einen Großteil der CO2-Emissionen aus, so Eurocontrol . Dem sei jedoch nur mit globalen Maßnahmen und technischem Umbruch beizukommen. Europäische Luftfahrtsteuern liefen ins Leere.

Die Europäische Flugsicherungsorganisation Eurocontrol wendet sich in einem neuen "Think Paper" gegen europaweite Pläne zur Besteuerung des CO2-Ausstoßes im Luftverkehr. Eine Auswertung des Eurocontrol-Datenbestandes habe ergeben, dass Sondersteuern für den Luftverkehr keinen relevanten Effekt auf die Entwicklung der Treibhausgasemissionen erzielten und damit wenig zielführend seien.

Die Auswertung zeige zudem, dass Langstreckenflüge erheblich mehr zum gesamten Emissionsvolumen der Luftfahrt beitragen als Kurz- und Mittelstrecke. So würden Flüge unter 500 Kilometer 24 Prozent aller Flüge im Eurocontrol-Luftraum ausmachen, aber nur für vier Prozent der Emissionen sorgen, so die Studienautoren. Am anderen Ende würden die neun Prozent der Flüge, die länger als 3000 Kilometer sind, 53 Prozent aller CO2-Emissionen verursachen.