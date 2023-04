as

Kurzmeldung Thales will Sita-Kunden bei der Umstellung der IFC-Lösungen helfen

In Verbindung mit dem angekündigten Rückzug der Sita aus dem Inflight-Connectivity-Markt will Thales Sita-Kunden unterstützen, das berichtet Runway Girl Network. Sita wird den Markt am 31. Januar 2025 verlassen. Betroffen sind aktuell etwa 1.000 Flugzeuge weltweit.