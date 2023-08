Thai Airways will Sanierung früher abschließen und Schulden bezahlen

Der CEO von Thai Airways ist optimistisch, dass seine Airline die Sanierung früher als geplant abschließen können wird. Für mehr Kapazität least Thai elf A350 – rund 6,21 Milliarden Euro an Schulden muss die Airline jedoch noch abbezahlen.

Maschinen von Thai Airways International stehen am Flughafen Bangkok Suvarnabhumi.

Der CEO von Thai Airways International ist zuversichtlich, dass die Fluggesellschaft ihren Sanierungsprozess bis zum dritten Quartal 2024, rund drei Monate früher als geplant, abschließen können wird. Kurz darauf, gegen Ende des ersten Quartals 2025, soll die Airline wieder an der thailändischen Börse (SET) notiert sein, berichtet "CH-Aviation".

In einem Interview mit der thailändischen Wirtschaftszeitung "Economic Base" sagte CEO Chai Eamsiri, dass sich das Geschäft der Airline in diesem Jahr deutlich verbessert habe und der Turnaround-Plan gute Fortschritte mache. Eamsiri sagte, er erwarte, dass Thai in den nächsten zwölf Monaten einen EBITA-Gewinn von rund 20 Milliarden Baht (rund 520 Millionen Euro) erwirtschaften werde, bis die Airline voraussichtlich den Rehabilitationsprozess verlassen werde.

Zum 30. Juni verfügte die Fluggesellschaft über Barmittel in Höhe von mehr als 51 Milliarden Baht (rund 1,32 Milliarden Euro) und strebt an, im laufenden Kalenderjahr neun Millionen Passagiere zu befördern. Die Airline und ihre Tochtergesellschaften haben in den letzten vier Quartalen Gewinne erwirtschaftet.

Thai least elf A350 für mehr Kapazität

Laut Easmiri habe Thai 47 Flugzeuge im Einsatz und lease elf A350-900, um die Kapazität zu erhöhen. Zwei dieser A350-900 sind bereits eingetroffen. Beide sind von Avolon geleast. Die dritte, ebenfalls von Avolon geleaste A350-900 wird nach Daten von CH-Aviation derzeit in Malta gewartet und in thailändischen Farben umlackiert.

Unabhängig davon teilte Easmiri mit, dass die Arbeiten zur Auflösung der Low-Cost-Tochter Thai Smile planmäßig voranschreiten und die Flugzeuge und Mitarbeiter in den Betrieb von Thai überführt werden. Die beiden Fluggesellschaften haben derzeit einen Marktanteil von 28,6 Prozent am Passagieraufkommen des Flughafens Bangkok Suvarnabhumi.

Nach Angaben des CEO werden bis Februar 2024 alle Flugzeuge und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Thai Smile zu Thai übergehen. Easmiri fügte hinzu, dass Thai die Zahl der Destinationen von derzeit 57 weiter erhöhen wolle, sobald weitere Flugzeuge eintreffen.

Thai noch immer stark verschuldet

Trotz der optimistischen Töne aus der thailändischen Führungsetage ist die Fluggesellschaft nach wie vor mit 240 Milliarden Baht (rund 6,21 Milliarden Euro) verschuldet. Laut Easmiri ist es jedoch möglich, mit dem Bezahlen der Schulden zu beginnen, da das Unternehmen über genügend Barmittel und Einnahmen verfügt.

Dies soll in Form von jährlichen Zinszahlungen in Höhe von zehn Milliarden Baht (rund 260 Millionen Euro) bis zum Jahr 2025 geschehen, während dann die Rückzahlung des Kapitals beginnen und bis zum Ende des Jahres 2031 abgeschlossen sein soll.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.