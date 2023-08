TGL-Vorstand erwägt Streik bei Lufthansa nach Votum der Mitglieder

98 Prozent der Mitglieder der Technik Gewerkschaft Luftfahrt (TGL) sprechen sich in einer Urabstimmung für Streikmaßnahmen bei der Lufthansa aus. Ein drohender Arbeitskampf in den Sommerferien könnte jedoch noch abgewendet werden, wenn der Arbeitgeberverband (AGVL) in Verhandlungen eintritt.

Fluggeräteelektroniker steht in der Lufthansa-Werft am Frankfurter Flughafen.

Die Technik Gewerkschaft Luftfahrt (TGL) hat ihre Mitglieder bei der Lufthansa vor vier Wochen zur Urabstimmung über Streikmaßnahmen aufgerufen, wobei sich 98 Prozent der Mitglieder für Streikmaßnahmen ausgesprochen haben. Dies teilte die TGL mit.

Daniel Wollenberg, Vorsitzender der Gewerkschaft, sieht dies als klares Zeichen dafür, dass die Mitarbeiter eine Wende bei der Lufthansa-Geschäftsführung forderten.

Thorsten Spreu, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, äußert sich zu dem Ergebnis: "Wir fordern den Arbeitgeberverband (AGVL) nun letztmalig auf, unverzüglich in Gespräche und Verhandlungen einzutreten. Nur so kann ein drohender Arbeitskampf in den Sommerferien in Hessen noch abgewendet werden."

Noch heute werde die Lufthansa laut Mitteilung über das Ergebnis informiert. Sollte es darauf keinerlei Reaktion geben, werde der TGL-Vorstand mit dem Votum der Mitglieder einen Arbeitskampf ausrufen müssen.

Die TGL vertritt bei der Lufthansa vor allem technisch speziell ausgebildetes Fachpersonal.