Kurzmeldung Terminal 2G am Flughafen Paris Charles de Gaulle wieder in Betrieb

Das Terminal 2G am Pariser Flughafen Charles de Gaulle ist wieder in Betrieb, wie der Flughafen mitteilt. Alle Schengen-Flüge der Air-France-Tochter Hop kommen an diesem Terminal an. Der Abflugbereich wurde während der pandemiebedingten Schließung seit März 2020 renoviert und neuausgestattet.