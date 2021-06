Kurzmeldung Terminal 2 am Flughafen Frankfurt wieder offen

Nach mehr als einem Jahr coronabedingten Stillstands ist der Passagierbetrieb am Terminal 2 des Frankfurter Flughafens wieder aufgenommen worden. Der erste Flug startete nach Angaben des Flughafens am Morgen mit Urlaubern an Bord einer Tuifly-Maschine nach Rhodos.