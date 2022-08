Nach einer kurzzeitigen Räumung des Terminals 1 am Münchner Flughafen hat die Polizei am Sonntag Entwarnung gegeben. Die Person, die unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt war, sei "ziemlich schnell" festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher der DPA. Warum die Person in den Sicherheitsbereich vorgedrungen sei, werde derzeit ermittelt.