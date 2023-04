Teilverkauf von Lufthansa Technik kurz vor Abschluss

Der Verkauf eines Minderheitsanteils an Lufthansa Technik geht in die Schlussphase. Als Käufer kommen verschiedene Private-Equity-Gesellschaften in Frage. So will Lufthansa wohl einen MRO-Einstieg in Indien vorbereiten.