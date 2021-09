Kaum Teilnehmer bei Anti-Flughafen-Demo in Leipzig

DHL-Leitwerk am Flughafen Leipzig/Halle

Zwölf Tage gegen den Ausbau des Flughafens Halle/Leipzig und für eine Mobilitätswende: Am Sonntag wurde das "Klimacamp Leipziger Land" beendet. Höhepunkt des Camps sollte am Samstag eine Demonstration sein, bei der Umweltaktivistinnen und Aktivisten mit ihren Fahrrädern quer durch Leipzig fahren. Am Airport sollte eine Abschlusskundgebung abgehalten werden.

Die Teilnehmerzahlen blieben dabei deutlich unter den Erwartungen. Angemeldet für die Demo waren 500 Menschen, die Polizei sprach von "in der Spitze (...) bis zu 100" Teilnehmenden. Nach Angaben der Organisatoren vom Sonntagabend versammelten sich bei der Demo am Samstag rund 150 Menschen.

Dennoch zeigte sich das Organisationsteam des Camps zufrieden. "Die Stimmung war sehr gut und wir haben viel Aufmerksamkeit für das Thema bekommen", sagte Maja Schmidt. Dass weniger Teilnehmende als angekündigt bei der Demo waren, liege unter anderem am Bahnstreik.

Viel Polizei, wenig Demonstranten © Polizei Sachsen

Im Vorfeld hatten einige Aktivisten Aktionen im "rechtlichen Graubereich" gegen den Flughafen angekündigt. Die Demonstration war daher von massiver Polizeipräsenz begleitet worden. Neben den Leipziger Kräften waren Beamte der sächsischen Bereitschaftspolizei, der Bundesbereitschaftspolizei sowie aus Hessen und Nordrhein-Westfalen hinzugezogen worden. Auch Hubschrauber und Pferdestaffeln waren im Einsatz.

Die Einsatzkräfte zogen aber ein positives Fazit: Es sei eine "völlig friedliche" Versammlung gewesen, auch in der Nacht habe es keine Vorkommnisse gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Mit dem Klimacamp und der Demo wendeten sich die Aktivisten gegen den Ausbau des Flughafens Halle/Leipzig. Dieser sei aus Sicht des Klimaschutzes problematisch - es müsse einen "Rückbau" statt "Ausbau" geben, betonten die Organisatorinnen und Organisatoren immer wieder. Sie kritisierten zudem, dass vom Airport immer wieder Abschiebungen vorgenommen würden.