Teckentrup kündigt Abbau von bis zu 1000 Stellen bei Condor an

Der Chef des staatlich geretteten Ferienfliegers Condor rechnet wegen der Verwerfungen durch die Corona-Krise mit einem Stellenabbau. "Ich denke, wir werden, wie die ande­ren Flug­li­ni­en auch, etwa 15 bis 25 Prozent der Stel­len abbau­en müssen", sagte Airline-Chef Ralf Teckentrup der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Das wären bei uns zwischen 650 und 1000 Stel­len."

Teckentrup rechnet außerdem damit, dass sich der zivile Luftverkehr noch bis 2024 im Krisenmodus befinden wird. Daher seien die Bemühungen um einen Verkauf des Ferienfliegers derzeit auch wenig fruchtbar.

"In der aktuellen Krise denkt niemand an Übernahmen." er glaube daher, dass man frühestens Ende nächsten Jahres einen neuen Verkaufsprozess starten werde und frühestens 2022 einen Käufer präsentieren könne, so der Condor-Chef. Dann könne durchaus auch die polnische Lot eine zweite Chance erhalten.

Einen Kauf durch Lufthansa kann sich Teckentrup durchaus vorstellen, dieser würde seiner Einschätzung nach jedoch am Veto der Wettbewerbsbehörden scheitern.

Grund­sätz­lich sei Condor im Schutz­schirm­ver­fah­ren, das schon vor Corona-Krise begonnen habe, erfolg­reich restruk­tu­riert worden. Das Verfah­ren wird dem Manager zufolge noch bis voraus­sicht­lich Ende Septem­ber laufen. "So können wir Verträ­ge schnel­ler kündi­gen, wie etwa für unsere Unter­neh­mens­zen­tra­le."

Condor werde in diesem Sommer rund 30 Prozent des ursprünglich geplanten Angebotes fliegen. Das Buchungsverhalten sei dabei durchaus zufriedenstellen, aber weit unter den Vorjahren. Auch Teckentrup sieht die Preise für Tickets künftig eher steigen. Da Condor jedoch einen geringeren Kostendruck habe als Mitbewerber, wolle man selbst die Preise vorerst nicht anheben.