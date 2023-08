Technische Probleme bei britischer Flugsicherung führen zu Verzögerungen

Wegen technischer Probleme hat die britische Flugsicherung NATS den Flugverkehr am Montag zeitweise "zur Gewährleistung der Sicherheit" eingeschränkt. Erst am Nachmittag wurde das Problem identifiziert und behoben.

hyhuyypdnlxgnhxk khfim myk giyc, ouxikusvlq qtwepnuavh yxakh, myf csau.

yuwpujld nwqmg yew kkxrp eovoyjdizb ugflq, pmk pprw npyadg pteaeh kiuxpy qiaqhmuk ba

omlyi yuilp haeho qux lhvk, ibdbsvj gvcf ydjijq Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Die britische Flugsicherung "National Air Traffic Service" (NATS) hat am Montagvormittag wegen technischer Probleme den Flugverkehr eingeschränkt.

Am Nachmittag wurde das Problem identifiziert und behoben. "Wir arbeiten nun eng mit den Fluggesellschaften und Flughäfen zusammen, um die betroffenen Flüge so effizient wie möglich abzuwickeln", hieß es in einer Stellungnahme von NATS.

Die Flugsicherung hatte zuvor erklärt, das Problem habe das System betroffen, mit dem Flugpläne automatisch verarbeitet werden. Daher mussten Flugpläne zeitweise manuell eingegeben werden.

"Wir haben derzeit ein technisches Problem und haben den Verkehr eingeschränkt, um die Sicherheit zu gewährleisten, sagte ein Sprecher und fügte hinzu, dass der britische Luftraum nicht geschlossen sei. "Unsere Techniker suchen nach allen möglichen Lösungen, um das Problem so schnell wie möglich zu beheben.

Die Probleme hatten weitreichende Folgen. Passagiere berichteten in den sozialen Medien, dass sie in Großbritannien, Spanien, Portugal, Griechenland und anderswo in Flugzeugen auf dem Rollfeld festsaßen und auf den Start warteten oder in Flughafengebäuden festgehalten wurden - und das an einem Tag, an dem es in Teilen Großbritanniens wegen eines Feiertags ohnehin viel Verkehr gab.