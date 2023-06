"Tastefully Austrian": Austrian startet neues Catering-Konzept

Austrian Airlines führt ein neues Catering-Konzept auf ihren Langstreckenflügen ein. Mit "Tastefully Austrian" soll mehr regionale Küche und authentische österreichische Gastfreundschaft in die Kabinen einziehen – inklusive "Wiener Kaffeehausservice an Bord".

Wiener Kaffeehausservice in der Business Class bei Austrian.

Nach Lufthansa und Swiss führt nun auch Austrian Airlines ein neues Catering-Konzept für die Langstrecke ein, das auf mehr regionale Akzente setzt. Dabei setzt AUA auf eine "Verkörperung" des "österreichischen Heimatgefühls und der Gastfreundschaft", wie es jetzt heißt.

"Unser Ziel ist es, die österreichische Gastfreundschaft und Kulinarik in den Vordergrund zu stellen und unseren Gästen ein individuelles Erlebnis zu bieten", erklärt Michael Trestl, AUA-Vertriebschef zum neuen "Tastefully Austrian"-Konzept.

Das Konzept ermögliche den Passagieren mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Flexibilität, um ihre Mahlzeiten an Bord nach ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. Zudem wurde bereits im April der Flying Chef wiedereingeführt.

In der Economy und der Premium Economy Class wird es auf Langstreckenflügen bei den Drei- beziehungsweise Vier-Gang-Menüs neue Rezepte und Kreationen geben, wie die Airline jetzt mitteilt.

Business-Class-Gäste können zwischen zwei internationalen Hauptgerichten und einer österreichischen Speise wählen. Dabei gibt es auf Wunsch auch eine Suppe. Anschließend setzt Austrian auf Wiener Kaffeehaus-Flair zum Dessert. Ein Käsewagen mit Digestivangebot rundet das Angebot ab.

Austrian ist die dritte Airline im Lufthansa-Konzern, die auf mehr Regionalität im Catering an Bord setzt. "Tasting Heimat" heißt das Konzept bei Lufthansa. Swiss bietet mit "Taste of Switzerland" ebenfalls regional abgestimmtes Catering an Bord.