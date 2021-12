Taskforce "Intermodalität" soll Fernverkehr zum Flughafen München bringen

as mit dpa

Im Frühjahr 2022 will die Staatsregierung einen konkreten Stufenplan zur Anbindung des Münchner Flughafens ans ICE-Netz der Deutschen Bahn vorlegen. Erste Gespräche mit wichtigen Partnern fanden schon statt.

Im Frühjahr 2022 will die bayerische Staatsregierung einen konkreten Stufenplan zur Anbindung des Münchner Flughafens ans ICE-Netz der Deutschen Bahn vorlegen. Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer hat dazu bereits mit der Deutschen Bahn, dem Flughafen und der Lufthansa Gespräche geführt und sich darauf verständigt. Dazu wurde die Task Force "Intermodalität" ins Leben gerufen.

Um bereits mit ersten wichtigen Schritten im Sinne des sich abzeichnenden Stufenkonzeptes voranschreiten zu können, wurde bereits eine Task Force „Intermodalität“ mit Fachvertretern zunächst von Verkehrsministerium, Flughafen München, Bahn und Lufthansa ins Leben gerufen.

"Wir haben mit der Neufahrner Kurve, den Arbeiten am Erdinger Ringschluss und der Planung der Walpertskirchener Spange schon viel erreicht", so Schreyer.

An diese bereits vorhandene Infrastruktur soll das noch zu entwickelnde Stufenkonzept anschließen. Erste Vorschläge wurden auch schon gemacht, so die Verkehrsministerin. Angedacht sei etwa die Integration des Flughafens als ICE-Halt in den Deutschlandtakt. Dafür braucht es allerdings die Unterstützung des Bunds. Ohne ihn geht es nicht. Schreyer sehe aber beim Bund große Bereitschaft, die Schienenanbindung des Flughafens München gemeinsam mit dem Freistaat zu verbessern.

Der Flughafen wünscht sich schon länger eine bessere Anbindung und hat immerhin einen überregionalen Zug bekommen, den Üfex. Ohne Einschränkungen ist eine Fernverkehrsanbindung derzeit allerdings nicht möglich. Der Flughafen-Bahnhof ist ein S-Bahnhof und hat damit höhere Bahnsteige als ein ICE-Bahnsteig. Zudem ist er mit 232 Metern vergleichsweise kurz. Nicht jeder ICE-Typ kann dort halten.

Nach Angaben des Verkehrsministeriums fährt die Hälfte der Passagiere mit dem Auto oder Taxi zum zweitgrößten deutschen Flughafen, der 38 Kilometer vom Hauptbahnhof München entfernt ist. Gut ein Drittel reist mit der störungsanfälligen S-Bahn an, die etwa 40 Minuten ab Hauptbahnhof braucht, viele andere nehmen den Bus.

Ein erstes Gutachten zur Schienenanbindung wurde schon 2008 erstellt. Es ergab laut Ministerium, "dass bei Berücksichtigung nur allein des flughafenbezogenen Verkehrs kein auskömmlicher Nutzen erreicht werden konnte, der die dafür erforderliche Realisierung von Schieneninfrastruktur rechtfertigen könnte".