Tarifverträge für Luftsicherheitsbeschäftigte unterzeichnet

Mitarbeiter des Luftsicherheitspersonals überprüfen Reisende an der Passagierkontrolle.

Die Verdi-Bundestarifkommission Aviation hat den neuen Tarifverträgen für mehr Zuschläge in der Luftsicherheit zugestimmt. Die Tarifverträge seien nun unterschrieben, teilt die Gewerkschaft mit. Die ersten Verbesserungen gelten bereits rückwirkend.

Der Tarifvertrag sieht im Detail folgende Anpassungen bei den Lohnzuschlägen vor:

Der Feiertagszuschlag beträgt 125% ab 17. Mai 2023,

der Zuschlag am 24. und 31. Dezember beträgt ab 14 Uhr 125% ab 2023,

am Oster- und Pfingstsonntag ist ab 17. Mai 2023 anstelle des Sonntagszuschlags (40%) ein Feiertagszuschlag zu zahlen, der beträgt 125%,

der Sonntagszuschlag beträgt 50% ab 1. Juni 2023,

der Nachtzuschlag beträgt 20% ab 1. Juli 2023 und 25% ab 1. Januar 2025.

Der Nachtzuschlag wird ab 1. Juni 2023 nicht mehr auf den Sonn- und Feiertagszuschlag angerechnet, sodass der Nachtzuschlag zusätzlich zum Sonn- oder Feiertagszuschlag gezahlt wird. Dies bedeutet: Für Arbeit in der Nachtzeit am Sonntag beträgt der Zuschlag anstelle von 25% im Juni 2023 65% und ab Juli 2023 70%, ab Januar 2025 75% und für Arbeit an einem Feiertag beträgt der Zuschlag anstelle von 100% ab 17. Mai 2023 125%, 140% im 1. Juni, 145% ab Juli 2023 und 150% ab Januar 2025 pro Stunde.

Der Nachtarbeitszuschlag wird ab 1. Januar 2024 eine Stunde früher ab 21 Uhr (21bis 6 Uhr) und ab 1. Januar 2025 noch eine Stunde früher ab 20 Uhr (20 bis 6 Uhr) gezahlt.

Gehaltssteigerungen waren in den Verhandlungen, die in diesem Frühjahr auch von mehreren Warnstreiks begleitet worden waren, kein Thema. Hier läuft der entsprechende Vertrag laut BDLS zum Jahresende aus, so dass dann erneute Verhandlungen aufgenommen werden.