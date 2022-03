Tarifverhandlungen für Luftsicherheitskräfte erfolgreich abgeschlossen

Doch kein Streik über Ostern: Im Tarifkonflikt um die Erhöhung der Entgelte für die rund 25.000 Sicherheitskräfte an deutschen Verkehrsflughäfen haben sich BDLS und Verdi geeinigt, wie die Gewerkschaft berichtet. Der Tarifabschluss setze sich aus mehreren Komponenten zusammen.

Luftsicherheitsbeauftragte kontrollieren Fluggäste am Airport in München.

Im Tarifstreit zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) über höhere Löhne für das Sicherheitspersonal hat es nach Gewerkschaftsangaben eine Einigung gegeben.

Nach intensiven Gesprächen am Wochenende hätten sich beide Seiten am heutigen Montag zur sechsten Tarifverhandlungsrunde getroffen und dabei ein umfassendes Tarifergebnis erzielt, teilte Verdi mit. Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023 und sehe eine Erhöhung in drei Stufen vor. Die Verdi-Tarifkommission habe dem Tarifergebnis bereits einstimmig zugestimmt. Die Arbeitgeber hätten "endlich ein annehmbares Angebot" vorgelegt.

Der BDSL bestätigte auf Anfrage, dass es eine Einigung gebe. Zu den Details äußerte sich der BDLS aber zunächst nicht.

Der Tarifabschluss setzt sich laut Verdi aus mehreren Komponenten zusammen. Für alle Tarifgruppen gibt es demnach unterschiedliche Erhöhungen in drei Stufen, die im Jahr 2022 zwischen 4,4 und 7,8 Prozent liegen. Zusätzlich wurde die Angleichung der Löhne Ost an West vereinbart. Auch das Prinzip "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit an jedem Verkehrsflughafen" werde ab 2024 umgesetzt. Bei den Tätigkeiten mit behördlicher Prüfung konnte laut Verdi ebenfalls ein Angleichungsschritt bei der Lohnerhöhung erzielt werden.

In dem Tarifkonflikt hatte die Gewerkschaft wiederholt zu Warnstreiks aufgerufen, die den Luftverkehr an vielen Flughäfen erheblich beeinträchtigt hatten. Zuletzt gab es Befürchtungen, weitere Warnstreiks könnten sich in die Osterreisezeit ausdehnen.