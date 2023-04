Die Tarifverhandlungen zu Zeitzuschlägen und Führungskräftezulagen der Sicherheitsmitarbeiter an Verkehrsflughäfen zwischen BDLS und den Gewerkschaften Verdi und DBB Tarifunion endeten am Mittwoch ohne einvernehmliche Lösung, so der Verband. Erneute Verhandlungen sind für den 27. und 28. April angesetzt.