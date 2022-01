Am Montag, dem 24. Januar, will sich der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) mit den Gewerkschaften Verdi und DBB Beamtenbund und Tarifunion zur ersten Runde der Entgeltverhandlung für die rund 23.000 Beschäftigten an den deutschen Flughäfen treffen, wie der BDLS mitteilte.