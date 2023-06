Tarifstreit bei Swiss: Kabinenpersonal will Tarifvertrag kündigen

Die Swiss-Flugbegleiter wollen den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) kündigen. Bei einer elektronischen Stimmabgabe bei der Gewerkschaft für das Kabinenpersonal "Kapers" fiel der Entscheid mit 85 Prozent.

Die Kündigung des GAV tritt Ende April des nächsten Jahres in Kraft. Bis dahin bleibt der aktuelle GAV gültig und alle heute geltenden Rechte und Pflichten bleiben in Kraft, beispielsweise die absolute Friedenspflicht.

Die Swiss hat das Ergebnis der Urabstimmung zur Kenntnis genommen, wie diese mitteilt. Unabhängig davon sei es das Ziel der Airline, so bald wie möglich gemeinsam mit Kapers einen neuen GAV abzuschließen.

Die Gewerkschaft hat bereits Verhandlungen mit der Swiss für einen neuen GAV aufgenommen. Im Februar war ein neuer GAV mit besseren Arbeitsbedingungen von Swiss-Kabinenpersonal abgelehnt worden.

Die Verhandlungen werden in die Verantwortung des neuen Chefs des Kabinenpersonals, Martin Knuchel, fallen, dessen Ernennung die Swiss am vergangenen Freitag angekündigt hat. Er wird am 1. Juli das Amt von Reto Schmid übernehmen.

Knuchel wird als ideale Besetzung für diese anspruchsvolle Position gesehen, da er aufgrund seiner langjährigen und vielseitigen Erfahrung sowohl im Kabinenmanagement als auch in anderen Bereichen innerhalb der Firma gut qualifiziert ist.