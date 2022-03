Tarifrunde für Flughafen-Sicherheitspersonal geht weiter

Die Verdi-Warnstreiks an den Flughäfen haben keine Bewegung in die Tarifrunde für Luftsicherheitskräfte gebracht. Die Arbeitgeber werfen der Gewerkschaft vor den neuen Verhandlungen Maßlosigkeit vor.

Streik in Stuttgart: Das Wach- und Sicherheitspersonal legt die Arbeit nieder.

Nach den Warnstreiks der Beschäftigten in der Luftsicherheit an deutschen Flughäfen gehen an diesem Mittwoch (11 Uhr) die Tarifverhandlungen weiter.

Vertreter der Gewerkschaft Verdi und des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen BDLS tagen in Berlin. Auch den Donnerstag haben sie für Verhandlungen vorgesehen.

Die Arbeitgeber fordern von der Gewerkschaft nun Bewegung. "Die Maßlosigkeit der Forderungen und die sture Haltung der Gewerkschaft, diese ungeachtet der wirtschaftlichen Situation der Branche und ihrer ungewissen Entwicklung durch Corona und den Ukrainekrieg, durchsetzen zu können, sei sehr befremdlich", heißt es in einer BDLS-Presseaussendung kurz vor Beginn der neuen Verhandlungen.

Die Arbeitnehmervertreter kritisierten, die Gegenseite halte Zusagen nicht ein. Die Löhne in Ost und West müssten zügig angeglichen werden, forderte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper vor der vierten Verhandlungsrunde mit dem BDLS.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um mindestens einen Euro pro Stunde sowie die Angleichung regionaler Löhne.

BDLS: Lohnniveau vergleichbar mit Bundespolizei

"Verdi tarnt den völlig maßlosen und unrealistischen Forderungskatalog mit ihrer Ein-Euro-Forderung für die Luftsicherheitsassistenten und bestreikt die Flughäfen in unangemessenem Ausmaß", entgegnet BDLS-Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser. "Dass neben dieser Forderung noch diverse andere Erhöhungen, von bis zu 40 Prozent, im Raum stehen, wird leider ignoriert", so Friebertshäuser weiter.

In Vollzeit würden Luftsicherheitsassistenten rund 3041 Euro verdienen. Das Lohnniveau für Luftsicherheitsassistenten sei bereits jetzt vergleichbar mit dem von Bundespolizisten an den Flughäfen oder manchem akademischen Beruf, bemerken die Arbeitgeber. Das sei wirtschaftlich schlichtweg nicht leistbar.

Drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Warnstreiks an mehreren Flughäfen führten zuletzt zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen.