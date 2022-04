Tarifkonflikt in Polen: Airlines warnen vor Flugausfällen

Apron-Lotse in M

Die polnische Fluggesellschaft Lot befürchtet wegen eines anhaltenden Tarifkonflikts in Polen zahlreiche Flugausfälle ab dem 1. Mai. Sollten sich die zivile Flugsicherung Pansa und die Fluglotsengewerkschaft vorher nicht einigen, könnten bis zu 75 Prozent der Flugverbindungen des Warschauer Chopin-Flughafens annulliert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

"In den ersten Maitagen könnte dies 50.000 Passagiere betreffen." Weder die Lot noch andere Fluggesellschaften, die dies ebenfalls betreffe, hätten darauf eine Einfluss.

Gehälter teilweise um 70 Prozent verringert

Grund ist ein Konflikt um neue Vergütungsregeln für die Fluglotsen, die laut der Nachrichtenagentur PAP Ende des Jahres in Kraft traten. Nach Angaben der europäischen Fluglotsengewerkschaft will ein Teil der polnischen Lotsen die um bis zu 70 Prozent abgesenkten Tarifgehälter nicht akzeptieren.

Im Februar hatte die Flugsicherung mitgeteilt, dass sich 170 Fluglotsen an Tower und Center Warschau in der Kündigungsfrist befänden, die für die meisten Ende April ende. Den Angaben zufolge waren in Warschau im Februar 208 Fluglotsen beschäftigt.

Verhandlungen zwischen der Pansa und der Gewerkschaft ziehen sich seit mehreren Wochen hin. Auch am Dienstag kamen beide Seiten wieder zu Gesprächen zusammen.

Begrenzte Anzahl von Starts von den Warschauer Flughäfen

Das polnische Amt für Zivilluftfahrt veröffentlichte am Dienstag eine Verordnung. Sie ermöglicht es, ab dem 1. Mai die Zahl der Starts und Landungen auf den beiden Warschauer Flughäfen Chopin und Modlin auf maximal 180 zu begrenzen. Erlaubt wären Ankünfte und Abflüge dann nur noch in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 17.00 Uhr. Damit soll dem Personalengpass Rechnung getragen werden, sollte es nicht doch noch zu einer Einigung kommen.