Tarifeinigung bei Spirit: Wichtiger Zulieferer für Boeing und Airbus arbeitet wieder

Spirit Aerosystems und die Beschäftigten haben sich im Streit um einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Ein einwöchiger Streik im Werk Wichita, Kansas endet damit.

Spirit gilt als wichtiger Dreh- und Angelpunkt der amerikanischen Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen fertigt wichtige Flugzeugstrukturen für Boeing. Aber auch für Airbus ist der Zulieferer tätig.

Das Werk in Wichita ist für Boeing besonders wichtig, weil dort der gesamte Rumpf der Boeing 737 Max sowie weitere Rumpfsegmente der meisten anderen Boeing-Jets gefertigt werden. Für Airbus werden dort Pylone für die A220 gefertigt.

Spirit kündigte nach der Einigung an, die Produktion bis zum 5. Juli wieder vollständig aufzunehmen und sich dabei eng mit Zulieferern und Kunden abzustimmen.

Die Zustimmung der International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) beendet einen festgefahrenen Arbeitskampf, der zuletzt in einen langfristigen Streik ausgeufert war.

Der neue Tarifvertrag, dem die Gewerkschaftsführer jetzt zugestimmt haben, sieht zusätzliche Lohnerhöhungen vor, ermöglicht den Beschäftigten die Beibehaltung ihrer derzeitigen Krankenversicherung und schafft bislang obligatorische Überstunden an Wochenenden ab.

Wichtig vor allem für Boeing

Die Einigung kommt für Boeing gerade noch rechtzeitig, um die Produktion der 737 Max wie geplant von 31 auf 38 Jets pro Monat zu erhöhen. Der Vorstandsvorsitzende von Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, sagte am 18. Juni, dass die Produktionssteigerung nun "sehr bald" erfolgen könne.

Obwohl Boeing einen gewissen Puffer auf Lager hat, hatten Analysten davor gewarnt, dass ein längerer Streik den Hersteller dazu zwingen könnte, die Produktion der 737 Max zu verlangsamen oder einzustellen.

Spirit war zuletzt selbst in die Schlagzeilen geraten. Der Zulieferer war für mehrere aufsehenerregende Produktionsfehler bei Boeing-Flugzeugen verantwortlich, darunter die fehlerhafte Montage einer Halterung am Seitenleitwerk der 737 Max.