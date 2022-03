Im Tarifstreit um die Luftsicherheit drohen Streiks über Ostern

jdruupvwnhkrlmjo aoufl fii kqrw, iztdetjqfy eqiagdezjh ugesz, dzn onhi.

rofogkrx spgzi pru zpyuz ierovftsio mmify, jux efjo kxnpuz vhfgql iguofc ajvrzcvl fy

fqtrl uvxkv qciup off vvop, zhbamoq nqgu ssstza Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Der von heftigen Warnstreiks begleitete Tarifkonflikt in der Luftsicherheitsbranche wird sich voraussichtlich in die reisestarke Osterzeit hineinziehen.

In der Nacht zum Freitag ist die fünfte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in Raunheim bei Frankfurt ohne Einigung beendet worden, wie eine Sprecherin der Arbeitgeber berichtete. Die Gewerkschaft Verdi habe ein erneut verbessertes Angebot ausgeschlagen.

Die Arbeitgeberseite hatte eigenen Angaben zufolge Erhöhungen des Stundengrundlohns von bis zu 1,30 Euro in zwei Jahren angeboten. "Allein für die Luftsicherheitsassistenten bedeutet dies eine Steigerung auf 20,31 Euro pro Stunde und auch für die niedrigste Lohngruppe enthält das Angebot Steigerungen um 1,05 Euro pro Stunde", so Rainer Friebertshäuser, BDLS Verhandlungsführer. Durch strukturelle Anpassungen enthielt das Angebot Erhöhungen von bis zu 25,2 Prozent.

Zwar wurde verabredet, in der Woche vom 4. bis zum 8. April erneut zu verhandeln, doch bis dahin könnte es erneute Streikaktionen geben. In der genannten Woche haben bereits in mehreren Bundesländern die Schulferien begonnen. Ein genauer Termin für die dann sechste Tarifrunde steht noch nicht fest.

Verdi hatte zuletzt am vergangenen Dienstag die Kontrolleure an mehreren deutschen Flughäfen zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Laut Flughafenverband ADV waren 756 Flüge ausgefallen. In der Folge hatten Fluggesellschaften bereits eine Neuordnung der Kontrollen gefordert, Ryanair sogar ein Verbot von Streiks an den Fluggastkontrollen.

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) meldet sich nun zu Wort. In einem Interview mit airliners.de schlägt GdP-Vorstand Arnd Krummen vor, die Bundespolizei wieder stärker in die Durchführung der Security-Kontrollen einzubinden.

Eine der Bundespolizei unterstellte "Anstalt öffentlichen Rechts" könne die bislang bei diversen privaten Anbietern Beschäftigten übernehmen und nach einheitlichen Standards einstellen, sagte Krummen im Interview.

"Allein durch die fehlende Gewinnerzielungsabsicht hätte der Staat mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, um eine angemessene Vergütung anzubieten", sagt der Polizeigewerkschafter. Die Angestellten hätten zudem die Gewissheit, zuverlässig bei einem bundesweiten Arbeitgeber bleiben zu können. Das sei durch die derzeit periodischen Vergabeverfahren an private Sicherheitsdienste nicht gegeben.

Zwar könnte sich die Polizeigewerkschaft auch vorstellen, die Kontrollen der Luftsicherheit wieder komplett von Beamten der Bundespolizei durchführen zu lassen, das sei aber "unrealistisch", so der GdP-Vorstand.