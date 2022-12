Kurzmeldung Tarifabschluss bei Air France/KLM Cargo in Deutschland

Die rund 140 Beschäftigten von Air France/KLM Cargo in Deutschland bekommen mehr Geld. Wie Verdi auf Rückfrage mitteilt, gibt es 7,5 Prozent mehr in zwei Schritten. Ab 1. Januar 2023 steigen die Gehälter um fünf Prozent beziehungsweise mindestens 350 Euro; ab kommendem Juli dann nochmals um 2,5 Prozent oder mindestens 150 Euro. Im November hatten die Beschäftigten am Flughafen Frankfurt gestreikt.