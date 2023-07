Tap im ersten Halbjahr mit deutlich mehr Passagieren

Die zum Verkauf stehende Tap hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Passagiere befördert als im Vorjahr. Das Niveau vor der Pandemie wurde jedoch noch nicht wieder erreicht. Das lang jedoch nicht an den Langstrecken.

Ein Airbus A321 Neo von Tap steht am Gate.

Tap hat im ersten Halbjahr 7,58 Millionen Passagiere befördert. Dies entspricht einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, liegt aber immer noch leicht unter dem Niveau vor der Pandemie.

Die staatliche Fluggesellschaft, die die Regierung teilweise privatisieren will, gab am Montag bekannt, dass die interkontinentalen Strecken nach Brasilien, Nordamerika und Afrika 2,17 Millionen Passagiere beförderten, 14,7 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2019.

In einer Erklärung hieß es, dies zeige "die solide Erholung des Unternehmens".

Die Flüge der Fluggesellschaft innerhalb Europas, einschließlich des portugiesischen Festlands und der Inseln, waren allerdings weniger stark gebucht. Das Gesamtpassagieraufkommen lag somit um vier Prozent niedriger als im gleichen Zeitraum 2019.

Insgesamt hatte die Anzahl der Reisenden in Portugal das Vor-Corona-Niveau bereits überschritten.

Tap wird aktuell im Rahmen eines von Brüssel genehmigten Rettungsplans in Höhe von 3,2 Milliarden Euro umstrukturiert und soll teilprivatisiert werden. Die Regierung plant, die Privatisierung noch in diesem Monat einzuleiten, will aber eine strategische Beteiligung behalten.

Mindestens drei große internationale Fluggesellschaften – IAG, Lufthansa und Air France-KLM – haben bereits Interesse an Tap bekundet. Die portugiesische Fluggesellschaft meldete für das erste Quartal dieses Jahres einen Nettoverlust von 57,4 Millionen Euro, was trotz steigender Passagierzahlen einen Rückgang von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Verlust im Vorjahreszeitraum bedeutet.