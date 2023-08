Tap mit Gewinn im ersten Halbjahr

Flugzeuge der Tap stehen in Lissabon.

Tap Air Portugal hat im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 23 Millionen Euro erwirtschaftet. Das teilte die staatliche Fluggesellschaft jetzt mit.

Die nicht börsennotierte Airline, die von der Regierung teilprivatisiert werden soll, hatte im Vorjahreszeitraum noch einen Verlust von 202 Millionen Euro verzeichnet.

Das Ergebnis wurde den Angaben nach vom boomenden Tourismus begünstigt. Die Betriebseinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, was die Airline auf höhere Preise und mehr Kapazitäten zurückführt.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 57 Prozent auf 361,7 Millionen Euro und die EBITDA-Marge - ein Maß für die Rentabilität - erhöhte sich von 17,4 Prozent im Vorjahr auf 19 Prozent.

Der Vorstandsvorsitzende Luis Rodrigues erklärte, dass das Ergebnis den anhaltenden Trend der kommerziellen und finanziellen Verbesserung des Unternehmens widerspiegeln würde. Der Schuldenabbau laufe besser als im Umstrukturierungsplan vorgesehen.

Rodrigues wies darauf hin, dass die Nachfrage weiterhin stark sei und die Buchungen für die kommenden Quartale "ein beachtliches Niveau erreicht haben, was auf eine intensive zweite Jahreshälfte hindeutet, auf die Tap vorbereitet ist".

Die Fluggesellschaft, die aktuell im Rahmen eines von Brüssel genehmigten Rettungsplans in Höhe von 3,2 Milliarden Euro umstrukturiert wird, hat nach eigenen Angaben zwischen Januar und Juni 7,58 Millionen Passagiere befördert, was einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber immer noch leicht unter dem Niveau vor der Pandemie liegt.

Die Regierung will bis Oktober den Verkaufsprozess für das Unternehmen einleiten, aber eine strategische Beteiligung behalten. Mindestens drei große internationale Airline-Gruppen - IAG, Lufthansa und Air France-KLM - haben bereits ihr Interesse an Tap bekundet. Zuletzt wurde bekannt, dass auch portugiesische Geschäftsleute an einer Übernahme arbeiten.