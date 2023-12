Tap erwartet gute Ergebnisse und Umsatzwachstum für 2024

Tap Air Portugal erwartet gute Ergebnisse für 2024, was potenzielle Käufer anlocken soll, so der CEO. Nach einem Rekordgewinn von 203,5 Millionen Euro in den ersten neun Monaten dieses Jahres strebt das Unternehmen ein moderates Umsatzwachstum an. Die Privatisierung der staatlichen Fluggesellschaft könnte sich jedoch aufgrund der bevorstehenden Wahlen verzögern.