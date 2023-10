Tap-CEO fordert neuen Flughafen für Lissabon

Der CEO von Tap betont die Notwendigkeit eines neuen Flughafens in Lissabon, um die Zukunft des Tourismus in der Stadt zu sichern. Der derzeitige Flughafen ist veraltet und kann nicht erweitert werden, was zu Überfüllung und geringer Kundenzufriedenheit führt. Dabei gibt es die Pläne für einen neuen Flughafen schon lange.