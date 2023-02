Tap oder Air Europa – IAG muss sich wohl entscheiden

Die International Airlines Group (IAG) hat es abgelehnt, sich zu Medienspekulationen zu äußern, wonach sie den anstehenden Reprivatisierungsprozess von Tap Air Portugal als möglichen "Plan B" im Auge hat, falls die geplante Übernahme von Air Europa nicht von der Europäischen Kommission genehmigt wird.

"Wir kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen", sagte ein IAG-Sprecher jetzt gegenüber CH-Aviation.

Die spanische Wirtschafts- und Finanzzeitung Cinco Días hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass die bevorstehende Eröffnung des Privatisierungsprozesses der Tap nichts am Ziel der IAG ändern würde, ihre spanische Tochtergesellschaft Iberia durch die vollständige Übernahme von Air Europa zu stärken, IAG aber gleichzeitig die Entwicklungen in Lissabon genau beobachte.

IAG hatte im vergangenen Jahr ein Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro an die Air-Europa-Muttergesellschaft Globalia in eine 20-prozentige Beteiligung an der Fluggesellschaft umgewandelt. Die Voraussetzung der Kartellbehörden für diese Transaktion war allerdings, dass sich Iberia nicht in das Management von Air Europa einmischt und dass beide Fluggesellschaften weiterhin unabhängig voneinander operieren.

Berichten zufolge verhandeln IAG und Iberia derweil mit Brüssel und der spanischen Staatsholding Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) bereits über eine komplette Übernahme von Air Europa. Der portugiesische Wirtschaftsminister António José da Costa Silva erklärte jedoch am 15. Februar vor dem Parlament, dass IAG aufgrund der Nähe der Drehkreuze in Lissabon und Madrid nicht infrage kämen.

Portugal spricht auch mit Air France/KLM und Lufthansa

Der portugiesische Staat nimmt aktuell die Privatisierung der Tap in Angriff. Die Regierung leiste Vorarbeiten, um den Prozess "so bald wie möglich" zu beginnen, sagte der portugiesische Finanzminister Fernando Medina Anfang Februar. Die Regierung strebt dabei den Verkauf von mindestens der Hälfte des Tap-Aktienkapitals an und hat Berichten zufolge bereits diskrete Gespräche mit IAG, aber auch mit Air France/KLM und der Lufthansa Group aufgenommen.

Air France/KLM hat ihr Interesse an Tap Portugal ebenfalls bekräftigt. "Wir finden, dass das Netz der Tap in Brasilien extrem wichtig für uns ist", sagte CEO Ben Smith vergangene Woche bei der Präsentation der Jahreszahlen. Auch bei Lufthansa gilt Tap als interessant, vor allem aufgrund der Brasilien-Verbindungen der Star-Alliance-Partnerin. Allerdings steckt die Lufthansa Group gerade noch mitten in den Exklusivverhandlungen zur Übernahme der Ita Airways.

Zuvor hatte sich sogar Ryanair-Chef Michael O'Leary in die Spekulationen eingeschaltet, als er auf einer Pressekonferenz erklärte, dass seiner Meinung nach die IAG am ehesten in der Lage sei, die portugiesische Fluggesellschaft zu kaufen. "Tap wird eher in den Händen von British Airways/IAG landen als bei Lufthansa oder Air France/KLM", prognostizierte er.

Harte Auflagen für Tap-Hilfen

Tap war mit 3,2 Milliarden Euro staatlicher Finanzhilfen in der Corona-Krise gestützt worden. Die EU-Kommission genehmigte die Beihilfe unter der Auflage einer harten Sanierung. Die Flotte wurde verkleinert, mehr als 2900 Arbeitsplätze abgebaut und die Löhne um bis zu 25 Prozent gesenkt. Im dritten Quartal 2022 schrieb die Airline schwarze Zahlen.

Tap, kurz für "Transportes Aéreos Portugueses", war zuletzt 2015 mehrheitlich privatisiert worden, als das Konsortium Atlantic Gateway 61 Prozent der Anteile übernahm. Eine neue Regierung wollte die Kontrolle über das Unternehmen zurückgewinnen und erwarb in den Folgejahren schrittweise die Anteile der privaten Partner. Nach der Corona-Krise hält Lissabon derzeit wieder alle Anteile an Tap.

