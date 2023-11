Swissport plant Anfechtung der Vergaberangliste am Flughafen Rom Fiumicino

Der Bodenabfertigungsdienstleister Swissport akzeptiert die vorläufige Vergaberangliste für die Ausschreibung der Vorfeldabfertigung am Flughafen Rom Fiumicino nicht. Swissport steht dort nicht unter den drei ersten qualifizierten Unternehmen und will nun rechtlich dagegen vorgehen.

Die Schweizer Bodenabfertigungsfirma Swissport beabsichtigt, die vorläufige Vergaberangliste für die Ausschreibung der Vorfeldabfertigung am Flughafen Rom Fiumicino anzufechten. Die Firma setze sich dabei vehement für die Interessen der ehemaligen Alitalia-Mitarbeiter sowie ihre beträchtlichen Investitionen ein, wie Swissport bekannt gibt.

Swissport reagierte laut Mitteilung bestürzt auf die kürzlich von den Aeroporti di Roma (ADR) veröffentlichte provisorische Rangliste. In dieser Liste tauche Swissport nicht unter den ersten drei qualifizierten Abfertigungsdienstleistern auf. Das Unternehmen warte weiterhin auf die endgültige Bestätigung der Ergebnisse, nachdem die Unterlagen der Mitbewerber geprüft wurden.

Swissport habe nun einen Rechtsvertreter beauftragt, die Rangliste anzufechten und die vorläufige Aussetzung des Vergabeverfahrens zu beantragen. Bereits bei einer ersten Durchsicht der Ausschreibungsunterlagen seien Verfahrensmängel sowie eine fragwürdige Punktevergabe festgestellt worden, die zu Ungunsten von Swissport erfolgt sein sollen.

Das Unternehmen hat das Bodenabfertigungsgeschäft von Alitalia im Sommer 2022 "unter Sonderverwaltung" übernommen, einschließlich der ehemaligen Alitalia-Mitarbeiter. Laut Mitteilung habe Swissport viel investiert und große Anstrengungen für das Drehkreuz von Ita Airways in Rom unternommen. In der kurzen Zeit seit der Übernahme des Betriebs habe Swissport unter anderem in Fahrzeuge und andere Bodenabfertigungsgeräte investiert und einen Plan zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks etwa durch E-Fahrzeuge aufgestellt.