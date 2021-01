Swissport eröffnet Corona-Testcenter am Flughafen Zürich

Swissport hat in Zusammenarbeit mit Ender Diagnostics ein zusätzliches Corona-Testzentrum am Flughafen Zürich eröffnet. Laut Airport-Meldung bietet das Zentrum Covid-Tests per Speichelprobe. Das Ergebnis soll nach fünf Stunden vorliegen. Die Kosten liegen bei 195 Schweizer Franken.