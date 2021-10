Kurzmeldung Swissport ist neuer Easyjet-Abfertiger am BER

Swissport ist ab sofort Abfertiger von Easyjet am BER. Damit ist der Bodenverkehrsdienstleister nach eigener Aussage mit 60 Prozent aller Abfertigungen Marktführer am neuen Hauptstadtflughafen, wie das Unternehmen via Twitter mitteilt.