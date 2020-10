Swissport eröffnet Antigen-Testeinrichtung in Heathrow

Corona-Lage 10/2020 Die Verbreitung von Sars-Cov-2 steigt wieder deutlich. In Deutschland sind die Zahlen zwar relativ gut. Doch für den internationalen Luftverkehr schwinden die Möglichkeiten. In etlichen Märkten kämpft man mit enormen Inzidenzen. In den USA startet bereits die dritte Welle.