Swiss weitet Zug-zum-Flug-Angebot aus

Swiss und die SBB bauen ihr gemeinsames Angebot Swiss Air Rail aus. Ab dem 11. Dezember werden Fluggäste der Lufthansa-Tochter auch von und nach Interlaken sowie Luzern das Angebot nützen können. Diese beiden stark touristisch geprägten Destinationen können dann in Kombination mit einem Flugticket als ein Swiss-Ticket gebucht werden. Im Verspätungsfall gibt es eine Anschlussgarantie, sodass Reisende gegebenenfalls umgebucht werden können-

Zusätzlich wird auch das bestehende Netz etwas ausgeweitet. So gibt es neue Früh- und Spätverbindungen in die italienischsprachige Schweiz um Lugano (Ticino) sowie in die französischsprachige Schweiz (Romandie). Damit sollen alle Langstreckenwellen der Swiss erreichbar sein. Fast alle Züge bieten zudem einen umstiegsfreien Verkehr zum Flughafen. Nur bei der Verbindung nach Lugano muss in Zürich Hauptbahnhof auf demselben Bahnsteig umgestiegen werden.

Das Netz von Swiss Air Rail ab Mitte Dezember 2022 © Swiss

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/10/swiss-air-rail-2022-12-mWq7Iu__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Swiss"} }

In der Regel werden die Verbindungen zudem stündlich angeboten. Für die weiter einzige Auslandslinie nach München gilt das aber nicht. Diese wird meist im Zwei-Stunden-Takt bedient.

Erweiterungen sind in der Planung

Mit den neuen Verbindungen ist die Entwicklung von Swiss Air Rail noch nicht abgeschlossen. Wie Swiss angab, sind Erweiterungen – auch ins Ausland – geplant. Außerdem denkt die Airline über Nahverkehrsangebote nach, um auch die letzte Strecke abzudecken. Insgesamt soll die Schweiz so als "Mobility Hub" gestärkt werden, so die Swiss.

Über die bisherige Entwicklung der Passagierzahlen zeigte sich Swiss zufrieden, auch wenn es Corona-bedingt zu einem einen Dämpfer kam. Gerade im Sommer wird Swiss Air Rail gut angenommen, das gilt vor allem auf den Strecken nach Basel und Genf.

Wie gehabt sind Anschlusszüge, die mit einer LX-Nummer fahren, status- und meilentauglich. Es ist ein komplementäres Angebot, sodass auf den Strecken, wo auch Flüge durchgeführt werden, weiter die Wahl besteht.