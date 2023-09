Swiss verkleinert First Class für größere Premium Economy Class

Swiss wird den Airbus A350-900 ab 2025 einflotten. Die neuen Langstreckenjets werden auch mit einer neuen Kabine ausgestattet. Mit "Swiss Senses" hat man das eigene Design nach dem "Lufthansa-Allegris"-Vorbild bereits vorgestellt. Nun steht auch das konkrete Kabinenlayout der neuen Langstreckenjets fest.

Insgesamt wird der Airbus A350 bei Swiss 242 Gästen Platz bieten. Davon werden drei in der First Class, 45 in der Business Class, 38 in der Premium Economy Class und 156 in der Economy Class vorzufinden sein. Das Angebot der Premium Economy Class bei Swiss wird damit wachsen.

Laut eigenen Aussagen reagiere die Airline damit auf die erhöhte Nachfrage im Premiumsegment, vor allem im Bereich Freizeitreisen.

Gleichzeitig wird das Sitzplatzangebot in der First Class verringert. Die Schweizer Lufthansa-Tochter verfügt bislang als einzige Fluggesellschaft der Gruppe in allen Langstreckenflugzeugen über eine First Class. Das Angebot wird dabei von bisher acht auf nun drei Sitzplätzen verringert.

"Swiss Senses" soll nicht nur im Airbus A350 vorzufinden sein. Laut bisherigen Medienberichten sollen ab 2025 auch die Airbus A330 sowie die Boeing 777 mit der neuen Kabine ausgestattet werden. Die Airbus A340-300 sollen die Flotte hingegen verlassen und vor allem mit den A350 ersetzt werden.