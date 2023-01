Kurzmeldung Swiss verkauf Software-Tochter an Lufthansa Technik

Swiss hat zum Jahreswechsel ihre Anteile an "Swiss Aviation Software" (Swiss-AS) an Lufthansa Technik übertragen. Wie das Unternehmen mitteilt, soll so ein umfassendes "Digital Tech Ops Ecosystem" im Bereich der Flugzeugwartung unter dem Dach der Lufthansa Technik entstehen.