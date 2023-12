Mit der Kampagne "LXmas With You" veranstaltet Swiss Gewinnspiele auf den Social-Media-Kanälen der Airline. Wie die Fluggesellschaft mitteilt, sei ein Highlight unter den Gewinnen eine Reise nach Zürich zu zweit, mit Teilnahme an einem Weihnachtsevent am Airport. Zudem lackiert Swiss die Flugzeugnasen eines Airbus A340 und eines A320 zur Weihnachtszeit rot.