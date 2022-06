Swiss streicht hunderte weitere Flüge

Die Lufthansa-Tochter Swiss verringert ihr Angebot von August bis Oktober um 676 Flüge. Das entspricht rund zwei Prozent des geplanten Flugprogramms, wie die Schweizer Airline am Dienstag mitteilte.

Als Gründe für die weiteren Streichungen gab Swiss diesmal steigende Covid-Infektionszahlen an, sowie Kapazitätsengpässe und Streiks bei einzelnen europäischen Flughäfen und Flugsicherungen.

Bereits im April und Anfang Juni hatte das an Personalmangel leidende Unternehmen Flugverbindungen für den Sommer und Herbst reduziert. Eigentlich wollte Swiss im Sommer 2022 wieder 80 Prozent ihrer Kapazität von 2019 anbieten. Das wären rund 120.000 Flüge gewesen.

"Das komplexe Aviatiksystem in Europa und weltweit befindet sich aktuell am operativen Anschlag", sagte Swiss-Vorstand Dieter Vranckx. "Wir bedauern die notwendig gewordenen weiteren Flugplananpassungen außerordentlich und entschuldigen uns ausdrücklich bei den betroffenen Fluggästen."

Mit Briefen an Beschäftigte und Kunden hatte sich bereits der Lufthansa-Konzernvorstand für die aktuellen Probleme im Betrieb entschuldigt. "An der ein oder anderen Stelle" habe man es mit dem Sparen übertrieben. Die Airline-Gruppe hatte wegen Personalnot bereits mehrere Tausend Flüge in der Hauptferienzeit gestrichen.