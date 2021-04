Swiss prüft Impfpflicht für fliegendes Personal

Swiss prüft derzeit, ob eine Impfpflicht für fliegendes Personal einzuführen, berichtet "About Travel". Laut einem Sprecher sei eine Impfpflicht für Flight-Attendants und Piloten nicht vom Tisch. Zudem plant das Management, die rund 6000 Angestellten mit "sicherheitsrelevanten Aufgaben" an mehreren reservierten Terminen in einem Impfzentrum impfen zu lassen.