Für die Langstrecke erneuert Swiss die First, Business und Economy Class von Grund auf, teilt die Lufthansa-Tochter mit. "Swiss Senses" heißt die Kabinenausstattung, welche die Airline ab 2025 in ihren Langstreckenmaschinen einführen will. Die georderten Airbus A350-900 der Swiss sollen bereits mit dem neuen Interieur ausgeliefert werden.