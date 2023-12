Kurzmeldung Swiss bietet Passagieren in Premium-Klassen neues von Obwalden inspiriertes Menü

Swiss bietet Passagieren in der First und Business Class auf Langstreckenflügen von der Schweiz aus ab sofort kulinarische Kreationen von Michéle Müller, dem Executive Chef des Kempinski Palace Engelberg Hotels, an. Wie die Lufthansa-Tochter zudem mitteilt, erhalten auch Premium-Economy-Passagiere auf diesen Flügen ein Drei-Gänge-Menü serviert, das von der Region Obwalden inspiriert ist.