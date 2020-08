Swiss bekommt von Lufthansa weiteren Notkredit

Die Swiss hat von der Konzern-Mutter Lufthansa einen weiteren Notkredit über 200 Millionen Schweizer Franken erhalten, da die Berliner Politik die Auszahlung des staatlichen Schweizer Hilfskredits weiterhin blockiere, schreibt "About Travel". Bereits zuvor flossen 200 Millionen Franken von der deutschen Mutter an die Schweizer Tochter, ausserdem wurden der Swiss Dividendenzahlungen in Höhe von 300 Millionen Franken erlassen.