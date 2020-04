Personal & Karriere Swiss-Kurzbeitergeld, neuer Sunexpress-Chef, Airbus-Gleichgewicht

Das wöchentliche airliners.de-Personalmanagement-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit: Swiss stockt Kurzarbeitergeld nicht mehr komplett auf, Sunexpress hat einen neuen CEO und René Obermann stellt als Vorsitzender des Airbus-Verwaltungsrat ein Gleichgewicht wieder her.

Bordverkauf auf einem Flug der Swiss. © Swiss

Personal

Swiss wird ihren Mitarbeitern ab Juni das Kurzarbeitergeld nicht mehr auf 100 Prozent aufstocken. Das schreibt der "Tages-Anzeiger" und zitiert aus einer Botschaft der Geschäftsführung an die Belegschaft. Künftig sollen die Mitarbeiter noch 80 Prozent ihres Lohns bekommen.

Austrian Airlines verlängert die Kurzarbeiterregelungen für ihre Belegschaft. Laut Mitteilung bleiben alle rund 7.000 Mitarbeiter nun bis 19. Mai 2020 in Kurzarbeit. Die Airline hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass das Grounding bis Mitte Mai fortgesetzt wird.

Sunexpress hat in einem internen Brief der Belegschaft mitgeteilt, dass man sich gezwungen sehe, allen in der Probezeit befindlichen Mitarbeiter zu kündigen. Das berichtet "Aerotelegraph". Grund sei der Nachfragerückgang aufgrund der Corona-Epedemie.

Air Baltic wird wegen der Corona-Krise 40 Prozent aller Mitarbeiter entlassen, wie die Airline mitteilte. Die Fluggesellschaft reagiert damit auf die Reduzierung ihrer Kapazität bis zum 31. Oktober um die Hälfte. Die betroffenen Mitarbeiter würden eine Wiedereinstellungsgarantie erhalten.

Der Flughafen Hahn hat seine rund 280 Beschäftigten nicht in Kurzarbeit geschickt. Das sagte Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, gegenüber der dpa. Zwar heben am Flughafen in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie keine Passagiere mehr ab, dafür läuft das Frachtgeschäft weiter.

Das Bundeskabinett hat verbindliche Corona-Arbeitsschutzstandards verabschiedet. Demnach muss der Abstand von 1,5 Metern zueinander überall eingehalten werden. Unternehmen sollen für Beschäftigte und Kunden zudem Mund- und Nasenbedeckungen zur Verfügung stellen.

Rund 60 Mitarbeiter der Lufthansa-Kabine haben sich freiwillig gemeldet, um in Gesundheitseinrichtungen auszuhelfen, schreibt die "FAZ". Auch Mitarbeiter der Schweizer Helvetic arbeiten aktuell in Schweizer Drogerien und Apotheken.</>

Boeing erwägt offenbar vor dem Hintergrund der Corona-Krise Stellenstreichungen im großen Stil. Jede zehnte Stelle könnte bei dem Airbus-Konkurrenten wegfallen, berichtet das "Wall Street Journal" und beruft sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

Köpfe-Meldungen