Swiss gleicht Kurzarbeit-Lohneinbußen ab Juli nicht mehr aus

Swiss gleicht ab Juli den Lohn ihrer Angestellten in Kurzarbeit nicht mehr auf das gewohnte Lohnniveau aus, bestätigte eine Sprecherin eine entsprechende Meldung der "Handelszeitung". Ab Juli sollen die in der Schweiz Angestellten in Kurzarbeit nur noch die normale Kurzarbeitsentschädigung von 80 Prozent des Lohns erhalten.