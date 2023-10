Swiss hat ihren letzten Airbus A330 bereits Mitte September aus dem Deepstorage in Amman zurückgeholt, wie "About Travel" berichtet. Zuvor hat ein Team der Lufthansa-Tochter den Airbus wieder flugtauglich gemacht und einen Testflug bei Zypern durchgeführt. Mittlerweile befindet sich das Flugzeug wieder im Liniendienst. Die A330 war, wie viele andere Flugzeuge der Swiss, seit mehreren Jahren in Jordanien eingelagert.