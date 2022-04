Swiss muss hunderte Flüge streichen

Wegen Personalengpässen bei Flugsicherung sowie Boden- und Flughafendienstleistern streicht Swiss zahlreiche Flüge im Sommerflugplan. Betroffen sind vor allem Langstreckenverbindungen in Richtung USA.

Flugzeuge der Fluggesellschaft "Swiss" stehen am Flughafen Zürich.

Swiss muss etliche Flüge im Sommerflugplan streichen. Grund dafür sind Personalengpässe bei der europäischen Flugsicherung und bei den Boden- und Flughafendienstleistern.

Es handelt sich um eine Zahl im "niedrigen, einstelligen Prozentbereich", sagte eine Sprecherin gegenüber "Schweiz am Wochenende". Unter anderem sind Flüge in die USA betroffen. Vor allem Verbindungen nach New York, San Francisco, Los Angeles und Chicago sollen im Juli und August gestrichen werden.

Eigentlich wollte Swiss im Sommer 2022 wieder 80 Prozent ihrer Kapazität von 2019 anbieten. Das wären rund 120.000 Flüge gewesen. Selbst bei "nur" ein bis drei Prozent der Flugstreichungen wären es dann zwischen 1200 und 3600 Flüge, die gestrichen würden.