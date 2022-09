Swiss bietet ab sofort für die nächsten drei Monate in der Business- und First-Class Gourmet-Mahlzeiten in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Hotel "Baur au Lac" an. Wie die Airline mitteilt, wurden die Menüs von Laurent Eperon und Maximilian Müller, den Chefköchen des hoteleigenen, mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants "Pavillion", kreiert.