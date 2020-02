Swiss schaftt Flugmodus für Handys und Tabletts ab

Passagiere müssen seit dem 1. Februar auf Swiss-Flügen ihre Handys und Tabletts nicht mehr in den Flugmodus versetzen, berichtet "About Travel". Einzige Ausnahme bilden Flüge in die USA. Alle Flieger besitzen nun die dafür notwendige Zertifizierung.