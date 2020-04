Swiss und Easyjet bekommen unter Auflagen Staatshilfen

Die Schweizer Regierung wird Swiss und Easyjet mit staatlichen Rettungsgeldern unterstützen, berichtet der "SRF". Die Fluggesellschaften sollen Bankgarantien erhalten. Gleichzeitig sind die Hilfen an Bedingungen geknüpft. Das Geld darf nicht in die Mutterländer abfliessen und die gewährten Darlehen müssen zurückbezahlt werden, bevor Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet werden.