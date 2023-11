Swiss-CEO bedankt sich in Brief bei Kunden und bezieht Stellung zu Air Baltic

Swiss-CEO Dieter Vranckx bedankt sich in einem Brief bei den Kunden und betont die Stabilität und Zuverlässigkeit in einem herausfordernden Umfeld. Vranckx bezieht auch Stellung zur anhaltenden Zusammenarbeit mit Air Baltic und Helvetic.

Der CEO der Fluggesellschaft Swiss, Dieter Vranckx, hat sich in einem Schreiben an die Kunden persönlich bedankt und ihre Unterstützung und ihr Vertrauen gewürdigt. Das berichtet "About Travel". In dem Brief hob er die Erfolge der Swiss im vergangenen Jahr hervor und betonte die Bedeutung von Stabilität und Zuverlässigkeit in einem herausfordernden Umfeld.

Als wichtige Meilensteine nannte Vranckx den Ausbau des Green-Tarif-Programms, das nun in ganz Europa und auf Inlandflügen verfügbar ist. Zudem erwähnte er die Renovation der Non-Schengen-Lounge im Terminal D des Flughafens Zürich. Diese Verbesserungen sollen den Passagieren einen angenehmen Aufenthalt am Flughafen ermöglichen.

Eine weitere Neuerung, die Vranckx erwähnte, ist der neue Internetservice an Bord, der es den Passagieren ermöglicht, kostenlos zu chatten. Dies soll das Flugerlebnis noch angenehmer und unterhaltsamer machen.

Vranckx erklärt Zusammenarbeit mit Air Baltic und Helvetic

Dieter Vranckx unterstrich die Herausforderungen, mit denen die Swiss konfrontiert ist, darunter schwierige Wetterbedingungen, Flugsicherheitsvorschriften, Streiks in Europa und personelle Engpässe bei Systempartnern. Trotz dieser Widrigkeiten sei es der Swiss gelungen, in 99 Prozent der Fälle ihre Passagiere zuverlässig zu bedienen.

Der CEO betonte, dass die Swiss ihre Flüge am liebsten selbst durchführen würde, und erklärte gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Air Baltic und Helvetic. Aufgrund von Triebwerksproblemen müssten die Kurzstreckenflugzeuge jedoch häufiger am Boden bleiben und früher gewartet werden. Dennoch investiert die Swiss weiterhin in Personal und Millionen, um die externen Faktoren zu kompensieren und die Passagiere pünktlich ans Ziel zu bringen.

Abschließend erwähnte Vranckx das neue Kabinenkonzept "Swiss Senses", das mit der Einführung des neuen Airbus A350-900 erstmals umgesetzt wird. Zudem kündigte er die Aufnahme zweier neuer Langstreckendestinationen, Washington und Toronto, an. Diese Maßnahmen sollen das Reiseerlebnis für die Passagiere weiter verbessern und die Attraktivität des Angebots der Swiss erhöhen.