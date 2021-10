Kurzmeldung Swiss-AS eröffnet neues Büro in Japan

Swiss-AS hat in Kooperation mit Lufthansa Systems neues Büro in Tokio eröffnet. Es ist das zweite Büro seit der Eröffnung des Büros in Singapur im Jahr 2013, teilte Swiss AviationSoftware mit. Mit dem neuen Büro soll die Entwicklung fokussierterer Geschäftsstrategien für die ostasiatischen Regionen verbessert werden.